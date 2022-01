¡Increíble! Viagra salva vida de paciente en coma por covid-19

Patricia Chirinos / Color Visión

Redacción.- Mónica Almeida, una enfermera británica especialista en el sistema respiratorio se salvó tras pasar 28 días en coma tras contagiarse de covid-19, gracias al viagra.

Los médicos que la trataron le suministraron este medicamento como parte de un régimen de tratamiento experimental.

Mónica, portuguesa de nacimiento, pero radicada en el condado de Lincolnshire, dio positivo al covid-19 el pasado 31 de octubre.

Ella sufre de asma, por lo que fue una de las primeras en vacunarse con las primeras dosis de vacuna anticovid.

Sin embargo, el virus ocasionó que al cuatro día tosiera sangre.

La alternativa fue el viagra

Sus niveles de oxígeno bajaron y estaba estable aparentemente. El 9 de noviembre fue ingresada a urgencias del Hospital del Condado de Lincoln porque se le cortaba la respiración.

El 16 de noviembre, los médicos le indujeron el coma para no complicar más su situación.

Cuando despertó, 28 días después, los médicos del Hospital del Condado de Lincoln revelaron que le habían dado una gran dosis de viagra como parte de un régimen de tratamiento experimental que ella había aceptado antes de entrar en coma.

“Hice una pequeña broma con el médico después de que me desperté porque lo conocía”, contó. “Me dijo que era Viagra, me reí y pensé que estaba bromeando, pero me dijo ’no, de verdad, has tomado una gran dosis de Viagra‘”.

“Fue mi pequeño milagro navideño”, expresó la madre de dos niñas.

Los médicos decidieron utilizar el tratamiento inusual, ya que sirve para dilatar los vasos sanguíneos y abrir las vías respiratorias.

Salió del coma a tiempo para la Navidad, el 14 de diciembre, y se le permitió regresar con su familia en Nochebuena.

“Definitivamente fue el Viagra lo que me salvó. En 48 horas abrió mis ondas de radio y mis pulmones comenzaron a responder”, manifestó Mónica.

¿Qué opina de este asombroso testimonio?