IMPERDIBLE – Ana Simó Hablando Claro junto a Jochy Santos en Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

¿Qué sucede con la satisfacción sexual de las mujeres en la Republica Dominicana?

Simó: Muchas mujeres hoy en día lamentablemente están insatisfechas en su sexualidad, pues se encuentran muy dispersas y pensativas. Tienen muchos compromisos y se sienten limitadas por no tener el permiso social de consumir contenido sexual como lo haría un hombre. A causa de ello, muchas mujeres en el país están ensimismadas en redes sociales.

¿Las mujeres fingen orgasmos?

Simó: si, muchas de ellas lo hacen y no tiene que ver con mentir. Y realmente no hay manera de reconocer en el momento si la mujer finge o no.

La precocidad masculina, ¿a que se debe?

Simó: el índice de hombres precoces en su eyaculación es muy alto. Mucho de ello tiene que ver con la edad de inicio de las relaciones sexuales y con la ansiedad por el desempeño. En efecto, la ansiedad es la causante número 1 de cualquier disfunción sexual. Lo que sucede con la precocidad es que, el joven viril que mantiene su erección luego de eyacular no se inquieta, pero cuando pasan los años y la disminución de la calidad de erección se presenta, es cuando viene la preocupación. Además de ello, vemos que las mujeres de hoy le exigen y demandan al hombre en la relación sexual, lo cual genera presión.

¿La masturbación es buena o mala?

Simó: científicamente es considerada muy buena. Y en el caso de las mujeres en el país, es una práctica que va en aumento a partir de los 25 años. Esto como consecuencia de la autoexploración y consideración del propio cuerpo.

El juguete sexual ¿Cómo manejar esa situación?

Simó: ya sea que la mujer experimente con este tipo de artículos, o sea el hombre; la pareja debe acompañar y validar ese proceso de exploración.

Háblanos acerca de tu candidatura a la presidencia de CODOPSI

En el país somos más de 50.000 psicólogos y en tiempo de pandemia me avoqué a ayudar a mi gremio; ya que veo con mucha preocupación el gran intrusismo que hay en el país. Yo digo que el que quiera hablar de psicología, o quiera ayudar, pues que estudie la carrera; porque hay leyes que amparan y nadie puede estar por encima de la ley. Me lanzo precisamente a la presidencia del colegio dominicano de psicólogos para ayudar al gremio y a todos los dominicanos, porque no se está haciendo nada por la salud mental.

¿ Qué es la infidelidad cibernética?

Simó: La infidelidad cibernética ha tenido mucho auge en el país en este tiempo de pandemia. El término alude a la vinculación emocional que se genera a través de las pantallas y que usualmente se relaciona con la búsqueda de conexión con ex parejas o ex amigos de la universidad.

Puede llamarse infidelidad si la vinculación cibernética trae como consecuencia la desatención de la relación de pareja o la manifestación de desagrado ante la pareja actual. En estos casos, el infiel se olvida de su pareja por estar conectado a las redes sociales o en comunicación con personas con las que fantasea, no solo desde el punto de vista sexual sino también sentimental. En el caso de la mensajería instantánea, los piropos y observar personas por las redes sociales no es considerado como infidelidad.