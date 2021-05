Hallan supuesto esqueleto de sirena en la playa y las imágenes sorprenden en TikTok

Por: Patricia Chirinos

Un extraño vídeo se ha hecho viral en TikTok por insinuar que se trata del esqueleto de una sirena.

El clip fue compartido por un joven en la popular red social y miles de usuarios aseguran que no es más que un montaje, porque las circunstancias en las que fue encontrado el esqueleto no son normales, y la cuenta desde la que fue publicado no tiene mucha información al respecto.

En el vídeo se puede observar el raro esqueleto como puesto a la orilla del mar a la vista de todos, pero el único que logra verlo es el usuario @jjjmc12.

Si bien tiene una forma terrorífica, no parece un montaje ya que la sociedad ha fantaseado con la existencia de sirenas desde hace siglos.

Pero, podría ser el esqueleto de una pez con extrañas contusiones en su cabeza. Toda hipótesis es valida, mientras no se confirme que pertenece a una sirena.

Te dejamos el clip que ya cuenta con 4 millones de likes para que saques tus propias conclusiones.

¿Tú cómo reaccionarías si te encontraras con una criatura así en la vida real?