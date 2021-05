Arma Lamborghini con cartón, lo vende por más de 10 mil USD y dona dinero a hospital de niños

Por: Patricia Chirinos

Un Youtuber neozelandés tenía una idea para recolectar dinero y creó un extraordinario Lamborghini con cartón. Su diseño llamó tanto la atención que lo vendió en una subasta benéfica por 10.420 dólares.

David Jones compartió en su canal el proceso de construcción del “Cartonghini” como lo llama cariñosamente y el vídeo alcanzó más de un millón de visualizaciones en tan solo 2 horas.

Jones contó que al principio pensó en armar su Cartonghini porque quería recrear la experiencia de tener uno, dado que, no puede comprarlo y nadie le alquilaría uno.

Entonces, consiguió un modelo miniatura en papel en internet y comenzó a crearlo con la idea de vender ejemplares en unos 50 dólares hasta alcanzar su meta.

El ‘Cartonghini’ mide 1,65 metros de ancho y 3,78 metros de largo. Sin embargo, lo más sorprendente es que es posible conducirlo, como bien se aprecia en el video.

Esta característica llamó la atención de los coleccionistas, y uno de ellos, accedió a comprarle el ejemplar por más de 10 mil dólares.

Mejor “dono el dinero a los niños”

Tras concretar la venta, el youtuber pensó que era mejor idea donar el dinero ganado al hospital Starship Children’s Hospital, donde pasó un tiempo en tratamiento contra el cáncer cuando tenía 14 años.

“Fueron personas geniales y realmente me cuidaron, así que cuando decidí lo que iba a hacer, no se me pasó por la cabeza ninguna otra organización benéfica” dijo el joven.

Su acción bondadosa se hizo viral y ahora el Cartónghini de Jones es parte de una historia benéfica creativa.