Guido Gómez Mazara muestra su lado jocoso | Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Trasmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

Un dirigente político con formación y conocimientos; ese es Guido Gómez Mazara.

Su salida de Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por la culminación de su ciclo histórico en el partido, parecen haberlo distanciado de la política; sin embargo Gómez Mazara niega haber abandonado su contribución política y al respecto señala “hay múltiples maneras de contribuir con el éxito y participar en una gestión, no solo desde un cargo público. Yo trabaje y contribuí con el éxito político del actual presidente de la república.”.

Al respecto del desempeño del actual presidente, Gómez Mazara ve como positivo el esfuerzo que se hace para garantizar la inversión en el sector turismo y para reencausar la economía, además, también aplaude la sensibilidad del primer mandatario ante las necesidades del país. No obstante, a su criterio, pueden perfeccionarse aspectos en la gestión de gobierno, tomando como premisa de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), actual partido político que engalana el Palacio Nacional, es un partido de corte popular, por lo que cree necesario que el gobierno sea más cercano al pueblo, a la gente simple.

El dirigente político y también abogado, apuesta por incentivar una generación de políticos bien formados, personas que tengan la instrucción elemental que les otorgue el respecto y la consideración de la sociedad dominicana. En sus palabras, actualmente “existe un déficit intelectual en la mayoría de las personas que hacen política, en cualquier actividad dónde el conocimiento es una herramienta básica no puede haber fallos”

Referente a sus aspiraciones políticas, el ex dirigente político del PRD, explica que todo el que hace política tiene aspiraciones; sin embargo, su foco no se encuentra alcanzar peldaños, y da una importancia vital a las postulaciones en el tiempo correcto. “Si las circunstancias me permiten hacer una aspiración lo voy a hacer, pero yo no ando por la vida focalizado en esa dirección, yo lo que quiero es que el día que Dios disponga de mí, tener la satisfacción de que mis hijas vivan decentemente, que mi esposa se sienta orgullosa del tipo de esposo que ha tenido, y que mi madre entienda que he hecho las cosas correctamente” añadió.

En cuanto al tema de la corrupción, Gómez Mazara amplia este concepto catalogándolo como fenómeno, explicando que se da en diversas escalas de la sociedad y no solo en el sector púbico. Señala que “en la medida en que una sociedad reduce los ámbitos de corrupción, genera un mayor nivel de transformación”. Es Temprano Todavía