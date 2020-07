Google incluye a los tamales y la piñata en sus nuevos emoji

Estos Emoji, junto a otros como el de una tetera, el símbolo transgénero o los dedos pellizcados al estilo italiano, también llegarán dispositivos Apple después de que el consorcio gestor de estos símbolos universales, Unicode Consortium, publicara una lista de novedades que las tecnológicas podían adoptar en sus sistemas operativos.

En total, Google añadirá un centenar de iconos a su colección de Emoji a partir de septiembre, que incluyen desde arándanos, aceitunas o pan de pita hasta el dibujo de un corazón -el órgano-, los pulmones y una cara sonriente y llorosa a la vez.

Asimismo, se incorporan más tonalidades de piel y aumentarán las representaciones diversas de género, especialmente en profesiones y vestimentas -como el dibujo de una mujer con traje-.

Los emojis y los emoticonos, que no son exactamente lo mismo aunque se utilizan como sinónimos, “celebran” hoy su “día mundial”, una conmemoración sin carácter oficial pero que sirve cada año para poner en valor la relevancia que han adquirido.

De hecho, emoji y emoticono fueron elegidas como la “palabra del año” en 2019 por la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE, por la agilidad y la concisión que son capaces de transmitir en las comunicaciones cotidianas.

Happy World Emoji Day! We’ve (polar) bear-ly been able to contain ourselves, but we can finally spill the (boba) tea on how we’re celebrating all things emoji. Today we’re introducing new emojis and improving existing ones → https://t.co/yLhTauya6z 📅 pic.twitter.com/vpTNXjSB9f