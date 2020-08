Google dedica su doodle a Alejandro Dumas y El Conde de Montecristo

Alejandro Dumas nació un 24 de julio de 1802 en Villers – Cotterests. Su normbre real era Dumas Davy de la Pailleterie pero lo cambió por Alexandre Dumas, tomando el apellido de su abuela paterna, Marie-Césette Dumas. Ya de pequeño le contaban las historias de su difunto padre, un general del ejército francés, que posteriormente sirvieron de inspiración para escribir una de sus obras más famosas, El Conde de Montecristo, que hoy homenajea también el doodle.

La historia narra el viaje a Marsella de Dantès en el que es detenido acusado de ser un agente bonapartista.Trasladado al castillo de IF, entabla amistad con el abate Fariam, quien le explica la historia del gran tesoro en la isla de Montecristo. Dantès decide entonces escapar para intentar conseguir la fortuna en Montecristo.

El célebre autor de obras como Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo se inspiró en la realidad de guerras y conspiraciones imperante en el siglo XIX en su Francia natal pero también en otras partes de Europa para construir la historia de su primera y célebre novela: Los tres mosqueteros .

