Walmart se alía con Microsoft para la compra de TikTok, según CNBC

«Creemos que una relación potencial con TikTok en asociación con Microsoft podría brindar a Walmart una forma importante para que podamos llegar y servir a clientes a través de múltiples canales, así como hacer crecer nuestro mercado de terceros y negocios publicitarios”, señaló Walmart en un comunicado remitido a la CNBC.

La firma minorista agregó que su acuerdo con Microsoft, de materializarse la compra, «cumpliría las expectativas de los usuarios de TikTok en Estados Unidos y satisfaría las preocupaciones de los reguladores del Gobierno Federal».

En los últimos meses, en medio de una escalada de tensiones entre China y Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum a Tiktok para que abandonara su actividad en el país entre acusaciones de que la aplicación es una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

En este sentido, el pasado 6 de agosto, el presidente firmó una orden ejecutiva que prohíbe cualquier transacción o negocio con ByteDance, el desarrollador chino de TikTok, a partir de 45 días desde esa fecha, lo que ha obligado a varios potenciales compradores, entre los que además de Walmart y Microsoft se encuentran la red social Twitter y Oracle, a acelerar sus negociaciones.

Se espera que Bytedance, la matriz de Tiktok, anuncie en los próximos días qué empresa será la compradora de sus servicios en Norteamérica, Nueva Zelanda y Australia, según fuentes conocedoras de la negociación citadas por los medios locales.

Los analistas apuntan a que, con este movimiento, Walmart busca mejorar su competitividad frente a Amazon, que domina completamente el mercado del comercio electrónico y ha hecho una fuerte apuesta por otros negocios como la producción televisiva o los videojuegos.

TikTok is likely to announce a sale of its U.S. operations in the coming days in the $20 billion to $30 billion range. https://t.co/mxPkHUesjP

Por este motivo, Walmart está planeando lanzar un programa de membresía, llamado Walmart +, similar al «Prime» de Amazon.

SoftBank's Marcelo Claure originally put together the Walmart/Google/SoftBank consortium. When the US government made it clear Walmart couldn't lead the bid, and Google didn't want to step in, that consortium died and Walmart moved on to Microsoft: https://t.co/v6oPotr7kC