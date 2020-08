Google afirma que problemas de Gmail y otros servicios ya están resueltos

«El problema con Gmail ya debería estar solucionado. Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos su paciencia y constante apoyo», ha publicado Google este jueves a las 11.10 horas GMT en la web en la que ofrece información sobre el desempeño de sus servicios.

En ella añade que «la confiabilidad del sistema es una de las principales prioridades de Google». Todas las incidencias notificadas ya se muestran como solucionadas.

A las 05.29 horas GMT la compañía tecnológica empezó a notificar problemas con varios de sus servicios, entre ellos Gmail a la hora de realizar envíos con ficheros adjuntos, así como con las grabaciones en su plataforma de videoconferencias Meet.

También reconocía fallos para crear nuevos archivos en la plataforma Drive y de publicar mensajes en su servicio de chat, entre otros problemas, que han afectado igualmente a servicios como Keep, Sites o Voice.

La web DownDetector, que notifica caídas en la red, apuntó que los problemas se concentraban en varios países centroeuropeos, especialmente en Alemania, así como en el Reino Unido. En España la incidencia ha sido algo menor, pero también ha habido usuarios afectados, particularmente en Cataluña.

Hi there. Google Docs was temporarily unavailable, but should now be accessible. Appreciate your patience as our team worked to restore service. As a reminder, you can always check the status of GSuite products through our Apps Status Dashboard: https://t.co/umF550g0eV. Thanks!