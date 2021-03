Gobernador de Nueva York pide investigar denuncias de acoso sexual en su contra

in

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, habilitó formalmente el lunes que se lo investigue por las acusaciones de acoso sexual formuladas por dos ex empleadas suyas.

La fiscal general del estado, Letitia James, dijo que la oficina de Cuomo le concedió por escrito autorización para realizar una investigación independiente de las acusaciones.

“Esta es una responsabilidad que no tomamos a la ligera por cuanto las acusaciones de acoso sexual deben tomarse siempre en serio”, dijo James en un comunicado.

La carta a James indica que los resultados de la investigación serán “revelados en un informe público”.

Cuomo dijo el domingo que “sinceramente lamenta” que su conducta haya sido “malinterpretada como un flirteo no deseado”

El gobernador de 63 años se convirtió en blanco de críticas, que incluyeron las de compañeros de su Partido Demócrata, luego que su ex colaboradora Charlotte Bennett dijo al diario The New York Times que Cuomo la había acosado sexualmente el año pasado.

Su denuncia se conoció cuatro días después que otra ex colaboradora Lindsey Boylan, describió un contacto físico no deseado de Cuomo.

El gobernador negó haber incurrido en ninguna conducta o propuesta inapropiada y el domingo admitió que su conducta fuese investigada.

Para conducir esa investigación escogió inicialmente a un ex juez federal pero altas figuras de su partido dijeron que eso no aseguraba transparencia.

El alcalde de la ciudad de New York, Bill de Blasio, rechazó los comentarios de Cuomo.

De Blasio responde a acusaciones de su rival

“Eso no es una disculpa. Parece que dijera: ‘Estaba bromeando’. El acoso sexual no es divertido. Es algo serio”, dijo De Blasio, viejo rival de Cuomo.

Una integrante de un grupo de parlamentarias del estado de Nueva York que combate el acoso sexual, calificó de “insultantes” los comentarios de Cuomo.

“No asume ninguna responsabilidad. No hay razón para pensar que no repetirá esa conducta”. dijo Riya Pasarell.

Según Bennett, de 25 años, Cuomo le dijo en junio pasado que estaba abierto a salir con veinteañeras y le preguntó si la diferencia de edad podría influir en una relación romántica, reportó el Times.

Si bien Cuomo jamás intentó tocarla, “entendí que el gobernador quería dormir conmigo y me sentí horriblemente incómoda y asustada”, dijo.

El miércoles Boylan, de 36 años, dijo en un blog que Cuomo la acosó cuando trabajaba para su administración desde 2015 a 2018.

La mujer dijo que le dio un beso no deseado en los labios, le sugirió jugar “strip poker” y “tocó la parte baja de mi espalda, brazos y piernas”.

