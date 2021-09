Gerald Ogando, Lo que más disfruto es escribir humor | Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

Uno de los más versátiles humoristas de la República Dominicana, es Gerald Ogando. Entre sus facetas, está la de humorista, animador, actor, cantante, compositor, libretista, guionista, locutor y escritor de poesías.

En sus inicios, Ogando tuvo gran renombre junto a Walfis Encarnación, a través del dueto urbano Confucio y Bopero. En ese tiempo, la gira exitosa por programas internacionales auguraban una trayectoria provisoria para estos exponentes del género; sin embargo, Ogando reconoce que la música es un complemento de las actuaciones; “lo que más me apasiona, la esencia, es escribir y hacer humor. yo nunca me imaginé cantando, o en Viña del Mar, o en grandes escenarios cantando música urbana, si me imagino haciendo humor” acotó.

El camino del actual humorista de “El Show de Mediodía”, no ha sido fácil, pues ha tenido desavenencias y cancelaciones en distintos proyectos; sin embargo, existen conexiones importantes, como la generada con Santiago Matias “Alofoke”, con quien próximamente podría estar trabajando.

Asimismo, la dupla con Aquiles Correa, a través del programa radial “De su cuenta radio show”,el cual ha conseguido gran aceptación del público.