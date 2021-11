General Reyes usó Cesmet para extraer fondos millonarios de nómina

Patricia Chirinos / Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- El general del Ejército Boanerges Reyes Batista utilizó presuntamente el Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro (CESMET) para extraer fondos millonarios de la nómina y gastos de operación, como lo hacían los generales Adán Cáceres y Juan Carlos Torres Robiou de la Seguridad Presidencial y el CESTUR, respectivamente, reveló la Pepca en la solicitud de medidas de coerción de la Operación Coral 5G.

De acuerdo con el documento, Reyes Batista utilizó a la pastora Rossy Guzmán como testaferro para la compra de inmuebles millonarios adquiridos con recursos del erario público.

Tras desempeñarse entre 2012 y 2014 como subjefe Cuerpo de Seguridad Presidencial, bajo el mando del general Adán Cáceres, el entonces coronal Boanerges Reyes Batista comenzó a incrementar considerablemente su patrimonio, según los documentos de la PEPCA.

Fue justamente en 2014, cuando el oficial fue ascendido a general de brigada del Ejército y ocupó hasta el 2016 la dirección de del Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro, donde según la fiscalía desvió recurso para la adquisición ilícita de bienes, como una lujosa mansión en la residencial Colina del Oeste, donde también residían Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y Alejandro Girón, tres de los imputados en la primera versión de la Operación Coral.

Más tarde, Reyes Batistas fue designado comandante del 1er Regimiento de la Guardia Presidencial, puesto que ocupó hasta el 16 de agosto del año 2020.

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público detalla que en el allanamiento realizado el 24 de abril del año a las oficinas de la Pastora Rossy Guzmán fue ocupado “un contrato original de compra-venta de inmueble entre Rossy Maybelline Guzmán Sánchez y Boanerges Reyes Batista por el monto DOP$24,460,472, simulando una supuesta compra a la empresa del entramado Único Real State E Inversiones SRL, propiedad de los imputados Rossy Guzmán y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán.

Según narra la PEPCA, la pastora Rossy Guzmán era usada como testaferro del grupo de militares y ella reconoció que “…Existe un contrato verbal donde se establecen claramente que esos inmuebles son de Elvis Féliz Pérez, Franklin Antonio Mata Flores, Adán Cáceres, Boanerges Reyes Batista”.

Asimismo, Guzmán indicó que los militares“no me entregaron dinero a mí, esa transacción estaba hecha con Sonuli S. A., cuando yo llegué al proyecto, yo no sabía la situación legal como tal, no sé cómo ni cuándo fueron los pagos”.

Supuestamente, la empresa Sonuli S.A., que vendió los terrenos donde está la vivienda de Reyes Batista, detalló que quien negocia la compra de los terrenos es Rafael Núñez de Aza, sumándose luego Adán Cáceres, quien le indicó que los terrenos eran para él y sus amigos Elvis Marcelino Féliz Pérez, Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores.

Como muestra de que Reyes Batista aumentó considerablemente su patrimonio, la PEPCA precisó que el oficial adquirió en el 2014 la unidad funcional 2A, del condominio Residencial Torre Melcon IV, con superficie de 272.89 metros cuadrados, ubicado en Distrito Nacional.

Asimismo señala el documento que en diciembre del 2018, obtuvo un inmueble identificado como parcela 97, con una superficie que supera los 76,908.00 metros cuadrados.

El Ministerio Público también detalla que según una certificación, Reyes Batista adquirió a un precio subvaluado una porción de terreno en playa Cumayasa Playa con una extensión de tres mil 553.84 metros cuadrados, el cual adquirió a 200 pesos el metro.

Además, el órgano acusador asegura que el general recibió al menos 80 depósitos desde CESTUR por orden de los coimputados Rafael Núñez De Aza y Adán Cáceres.

Además de que manejó cuantiosas sumas millonarias que superan los RD$59,000,000.00.