Operación Coral: Rossy Guzmán dijo “yo no sabía la situación legal como tal”

SANTO DOMINGO.- La pastora Rossy guzmán dijo durante el interrogatorio con el Ministerio Público que no sabía de la legalidad de la adquisición de bienes directos en la empresa Único Real Estate e Inversiones. Expresó que era para facilitar todos los trámites de permiso de edificación.

“Para facilitar todos los trámites de permisos de edificación, subdivisión rendición y para lo que es la situación laboral del proyecto. Pero existe un contrato verbal donde se establecen claramente que esos inmuebles son de Elvis Feliz Pérez, Franklin Mata Flores, Adán Cáceres y Boanerges Reyes Batista”, expresó la imputada durante su interrogatorio el pasado 15 de febrero de este año.

La pastora precisó que “ellos no me entregaron dinero a mí, esa transacción estaba hecha con Sonuli S. A., cuando yo llegué al proyecto, yo no sabía la situación legal como tal, no sé cómo ni cuándo fueron los pagos”.

Sobre el inmueble registrado a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, ubicado en la calle 27 de febrero 101,13-1-B, El Portillo, Playa Las Terrenas Samaná, la pastora indicó que la adquisición de dicho inmueble se realizó con los fondos de las utilidades de la antes mencionada entidad.

Conjuntamente con un préstamo de siete millones quinientos mil pesos RD$7,500,000.00, que le realizara una persona a la que en ese momento dijo no saber su nombre.

El supuesto préstamo

La imputada indicó que quien le realizó el referido préstamo para la compra del inmueble anteriormente descrito fue el imputado Raúl Alejandro Girón, procediendo a depositar bajo inventario copia del referido cheque.

De acuerdo al Ministerio Público, en la documentación societaria remitida por la Cámara de Comercio, referente a la empresa Único Real State e inversiones SRL, no existe información sobre la autorización para la adquisición de dicho préstamo, ni tampoco para la compra del inmueble de que se trata.

Para el 21 de diciembre del año 2020, la empresa Único Real State e inversiones SRL, supuestamente realizó una asamblea general extraordinaria, mediante la cual autorizó la pastora, a realizar la venta del indicado inmueble, según destaca el Ministerio Público fue justo “un año después de haberlo adquirido”.

Medida de coerción

De acuerdo a la solicitud de medida de coerción contra los imputados en Operación Coral, dice que autorizaron de “forma extraña”, que el precio convenido para la venta sea por la suma de catorce millones doscientos sesenta mil pesos (DOP$14,260,000.00), cuando la pastora ha señalado en el interrogatorio “específicamente en la pregunta número 53”.

Esto referente a si había realizado la compra de un apartamento a Kratos Ventare Inc, responde “Si, en Las Terrenas, ese apartamento tiene doscientos y algo de metros, está en Balcones del Atlántico. Esa fue una oferta increíble. Ese apartamento cuesta casi 27 millones de pesos, de acuerdo con la tasación actual”, expresó Guzmán.

“Ese apartamento lo compré en el año 2019. “Depositando posteriormente bajo inventario la referida tasación”, agregó la pastora durante el interrogatorio realizado el pasado mes de febrero.