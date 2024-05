Las imágenes lo dicen todo, horas después de lo sucedido, la comunicadora dominicana publicaba un video aclaratorio en sus redes.

El Gordo y la Flaca .- En medio de esta gran fiesta y algarabía, Gelena Solano ha vivido un susto junto a su perrita Luna justo cuando se encontraban a la colombiana saliendo de su hotel.

La colaboradora de El gordo y la flaca compartía el complejo momento que vivía y en el que terminó en cayéndose tras los empujones.

Las imágenes lo dicen todo.Horas después de lo sucedido, la comunicadora dominicana publicaba un video aclaratorio en sus redes sociales donde informó de su estado y el de su preciosa Luna.

Afortunadamente, todo quedó reducido a un susto y la cosa no fue a más. Las dos se encuentran perfectamente. La pasión de los fans de Shakira emocionados y felices de verla, dio lugar a este revuelo en el que Gelena y su chiquitina se veían afectadas.

«En ese momento Shakira estaba bajando para irse…. y obvio empecé a grabar. Pues los fanáticos que estaban toditos alborotados, sin querer, porque yo sé que no fue a mal porque me adoran, me empujaron y yo como que medio me caí no en el piso, sino en una de las maletas que, supuestamente, eran de Shakira», explicó.

«Señores, estamos bien y no nos pasó absolutamente nada… Luna ni lo sintió, ni siquiera una pestaña se me salió», bromeó zanjando así el tema.