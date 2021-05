Fuertes críticas a Iván Silva por discusión con doctora que aboga por 30% AFP

El incidente ocurrió durante una vista pública, cuando el legislador reprendió a la ciudadana porque no pudo calcular el monto que le corresponde de los fondos de pensiones.

El legislador ha sido duramente criticado en las redes sociales, los usuarios califican su comportamiento de desconsiderado y poco profesional.

Esto fue lo que opinaron algunos usuarios en Twitter

La Dra. De La Rosa le dio al Senador Iván Silva, la respuesta que él debió de darle a más de 4 millones de trabajadores. Yo diferente a él, lejos de sentir penas por la Dra. De La Rosa, me siento orgulloso porque ella si asumió con valentía el rol que le correspondía al Senador. pic.twitter.com/JQUQ1YF9bs

@IvanSilvaRD señor ivan silva con el respetó que usted se meres el 30% de 900 mil pesos son 270 mil pesos no 90 mil y siempre hay que respetar a las damas y usted se dirigio a esa joven doctora de una manera arrogante y no era la forma pero ella le dio su meresida repuesta 30%

Aunque no vivo allá ni voté por él, siento vergüenza por ese abusador de senador Ivan Silva, no solo por su intento de avergonzar a esa joven profesional de la salud, sino por su nivel de arrogancia y prepotencia frente a la clase trabajadora. Ese señor NO representa La Romana.