Bartolomé Pujals se integra al equipo de asesores de Abinader

Por: Patricia Chirinos / Color Visión

Bartolomé Pujals Suárez informó a través de su cuenta en Twitter que se integró al equipo de asesores del presidente, Luis Abinader.

El abogado y activista social dijo que a partir de ahora será el asesor en Políticas de Innovación y en Proyectos sociales innovadores del gobierno, cita el portal de Roberto Cavada.

Bartolomé dijo que el mandatario fue quien lo invitó a compartir sus ideas, su visión y sus propuestas con su gobierno y él aceptó.

“Soy asesor del Pte. @luisabinader en Políticas de Innovación y en Proyectos sociales innovadores. El Presidente me invitó a que comparta mis ideas, mi visión, mis propuestas con su gobierno y como creo y me he formado para el servicio público, lo acepté”, escribió Pujals.

Soy asesor del Pte. @luisabinader en Políticas de Innovación y en Proyectos sociales innovadores. El Presidente me invitó a que comparta mis ideas, mi visión, mis propuestas con su gobierno y como creo y me he formado para el servicio público, lo acepté. — Bartolomé Pujals (@BartolomePujals) May 20, 2021

Labor de Bartolomé Pujals

Es abogado y participante activo de las luchas sociales en el Distrito Nacional en los últimos 10 años.

Es activista en la política no partidista y se postuló a la Alcaldía del Distrito Nacional por El País que Queremos, organizador que ayudó a fundar, y también por Alianza País.

Llevó la candidatura de mayor peso ideológico en sus propuestas, poniendo en tela de juicio la labor del alcalde actual, de quien se esperaba la reelección cuando Bartolomé se postuló a la alcaldía de Distrito Nacional.