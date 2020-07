Ford incorporará equipos de Intel para sus sistemas de conducción autónoma

El acuerdo establece que Mobileye, con base en Israel, proporcionará su sistema EyeQ para los sistemas de conducción autónoma de nivel 1 y 2 que Ford está empezando a desplegar a en todos sus vehículos.

El sector del automóvil ha dividido en seis niveles la automatización de vehículos. El nivel 0 son automóviles que no incluyen ningún sistema de automatización mientras que el nivel 5 son aquellos que son totalmente autónomos.

El nivel 1 se refiere a la automatización de un componente del automóvil, como la dirección o aceleración y frenado. El nivel 2 son sistemas que proporcionan de forma simultánea dirección y aceleración y frenado. En ambos niveles es necesaria la supervisión del conductor.

De forma práctica, Ford integrará el hardware y software de Mobileye en la tecnología Co-Pilot360 que es el sistema del fabricante estadounidense encaminado a convertirse en el sistema de conducción autónoma y que rivaliza con el AutoPilot de Tesla, considerado en estos momentos como el más avanzado en el sector.

Los nuevos vehículos de Ford utilizarán los chip EyeQ de Mobileye, junto con su software, para identificar con precisión los objetos que detecta la cámara instalada en el parabrisas, desde las líneas divisorias de los carriles, hasta señales de tráfico, pasando por otros vehículos y transeúntes.

Los sistemas de Ford Lane-Keeping Systema (para mantener el vehículo en el carrill), Auto High-Beam (que cambia el juego de luces cuando se aproxima otro vehículo), Pre-Collision Assist (que desacelera el vehículo cuando detecta la inminencia de una colisión), Intelligent Adaptive Cruise Control (que mantiene la velocidad y distancia preprogramada) y Active Drive Assist (que permite que el vehículo circule sin que el conductor dirija el vehículo) funcionarán con la tecnología de Mobileye.

Todos estos sistemas estarán disponibles en la nueva generación de la camioneta “pickup” F-150 y en el nuevo todocaminos SUV eléctrico Mustang Mach-E que serán los primeros de Ford en incorporar la tecnología de Mobileye.

