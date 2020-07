Microsoft promete formación digital gratis a 25 millones de personas este año

En una presentación online, la firma creadora del sistema operativo Windows, Microsoft, enmarcó este programa en el contexto de crisis económica mundial derivada de la pandemia de COVID-19 y aseguraron que el acceso extendido a las habilidades digitales es un “importante paso” para acelerar la recuperación.

El grueso de la iniciativa será la provisión gratuita hasta marzo del año que viene de cursos online a través de la plataforma laboral LinkedIn (propiedad de Microsoft), consistentes en una serie de vídeos formativos para cada habilidad digital en español, inglés, francés y alemán.

Estos cursos también incluirán sesiones con especialistas en la materia, tildados por la firma de Redmond (estado de Washington, EE.UU.) de “colaborativos”, y al completarlos se obtendrá un certificado.

A las herramientas disponibles a través de LinkedIn las complementarán módulos gratuitos en la plataforma Microsoft Learn y formación en programación mediante GitHub.

Más allá de la capacitación, la iniciativa también ha identificado, usando datos de LinkedIn, diez perfiles profesionales que combinan una fuerte demanda por parte de los empleadores, crecimiento constante durante los últimos cuatro años, buenos sueldos y cuyas habilidades pueden obtenerse mediante formación exclusivamente online.

Estos perfiles son: desarrollador de software, representante de ventas, jefe de proyecto, administrador informático, especialista en atención al cliente, especialista en marketing digital, técnico informático, analista de datos, analista financiero y diseñador gráfico.

COVID-19 has created both a public health and an economic crisis, and as the world recovers, we need to ensure no one is left behind. https://t.co/hfQ2tOdMhQ

Desde Microsoft explicaron que los programas formativos detallados anteriormente van encaminados a dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para desarrollar estos perfiles profesionales, y que, una vez se haya completado la formación, ayudarán a conectar a los candidatos con empresas que estén contratando, especialmente a través de las herramientas de LinkedIn.

We will use our voice to advocate for people everywhere to have access to the skills they need by encouraging governments to provide the following:



💵Increased funding for individuals

🤝Employer incentives

🌐Focus on data and innovation https://t.co/IkUpX0895H