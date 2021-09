Fiscal Rosalba Ramos responde a quienes cuestionan su labor por cercanía a Jean Alain

Fuente: Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- La procuradora fiscal Rosalba Ramos, quien este mes cumple tres años en el cargo afirma que no llegó al puesto por “clamor popular” sino por los pasos que ha dado y los resultados de su trabajo, esto al ser cuestionada sobre cuestionamientos en su contra por la cercanía al exprocurador Jean Alain Rodríguez.

“Yo no llego a mi posición por clamor popular. Yo he llegado a la posición porque he dado los pasos institucionales que se necesitaban para eso. Mi puesto no es de popularidad, mi puesto es de resultados”, dijo en El Despertador del Grupo SIN cuando se le preguntó sobre las críticas que le hacen.

Ramos, quien entró al puesto durante el concurso de fiscales que fue ampliamente cuestionado, dijo que siempre habrá personas que no estén conformes. “Siempre hay personas que van a disentir. El que no se siente ganador de un proceso va a disentir, va a decir, va a hablar”.

“Lo que yo estoy llamada es a dar resultados dentro de mi función y es por esto que cada critica que me han hecho yo la he respondido con resultados”, aseguró para luego mencionar algunos de los programas a su cargo.