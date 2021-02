Faprouasd: “No hay dinero para aumento, pero contrata 509 empleados”

in

SANTO DOMINGO.- El presidente de Faprouasd, Wagner Gomera, reveló este martes que la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco contrató a 509 empleados en esa casa de estudio, momentos en que ellos exigen el aumento de un 40%-.

«La rectora con esta confrontación con los profesores llama al sindicato de los empleados que no está esa directiva en el proceso de lucha y le ofrece la contratación pasar a carrera de 509 empleados, no estamos cuestionando si es justo o no es justo, pero es un doble discurso», aseguró Gomera en El Despertador de SIN.

Manifestó que aún no conoce la lista de quienes son esos nuevos empleados, pero es una acción personal de la rectora, «en un momento en que está diciendo que no puede igualar el salario base que implica 900,000 pesos para profesores que lo dieron todo por la universidad».