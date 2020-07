Facebook prueba un nuevo diseño en sus páginas y otros clics tecnológicos

Facebook tiene en prueba un nuevo diseño para sus páginas, que traerá como cambios la eliminación del conteo de los “Me gusta” y los usuarios que operan las páginas podrán administrarlas casi en su totalidad. En un principio, la red social probó estos cambios en un pequeño grupo de figuras públicas en la aplicación móvil, pero ahora lo amplió a un grupo más amplio de páginas, según adelantó el blog especializado TechCrunch.

2.Apple se compromete a eliminar su huella de carbono en 2030

Apple presentó un plan para que todas sus áreas de negocio, incluida la cadena de suministro, sean neutrales en emisiones de carbono y sus productos tengan “cero impacto climático” antes de 2030. La empresa publicó una “hoja de ruta” para reducir sus emisiones en un 75 % y desarrollar soluciones innovadoras para eliminar el 25 % de la huella de carbono restante en los próximos diez años, que espera guíe a otras compañías.

3.Universal Music y Spotify firman acuerdo inédito

Spotify y Universal Music Group cerraron un acuerdo para un “mercado bilateral” en la que ambas empresas intercambiarán servicios. El gigante sueco de servicios de “streaming” de audio obtendrá un mayor acceso al catálogo del mayor productor de música en el mundo, que, como contrapartida, se convertirá en uno de los primeros en adoptar servicios innovadores de la empresa sueca para promocionar música y nuevos contenidos.

4.Twitter elimina cuentas sobre teorías de conspiración de QAnon

Twitter anunció la suspensión de miles de cuentas que promovían las teorías conspirativas del movimiento QAnon, así como otras medidas para la limitación de ese contenido para evitar su extensión y popularidad. La red social detalló que ha suspendido más de 7.000 cuentas asociadas con el movimiento QAnon, un grupo en los márgenes de internet que promueve teorías sin base alguna sobre una red de conspiraciones para derrocar al presidente de EE.UU. Donald Trump, entre otras cosas.

5.Netflix aterriza en el Nest Hub de Google

Netflix aterriza por primera vez en un dispositivo inteligente con pantalla, en este caso Nest Hub de Google, que permite visualizar contenidos con órdenes de voz y táctiles. El dispositivo inteligente tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas y un altavoz para poder visualizar los contenidos del gigante de streaming de contenidos audiovisuales. Aunque son menos conocidos que los asistentes de voz, las pantallas inteligentes son un salto importante en el sector y se espera que su presencia gane fuerza en los próximos años.

