Twitter elimina cuentas que divulgan teorías de conspiración de QAnon

En un comunicado emitido este martes, Twitter detalló que ha suspendido más de 7.000 cuentas asociadas con el movimiento QAnon, un grupo en los márgenes de internet que promueve teorías sin base alguna sobre una red de conspiraciones para derrocar al presidente estadounidense, Donald Trump, entre otras cosas.

La red social dejará de promover como “trending topics”, su sección de temas más populares, temas relacionados con QAnon y bloqueará enlaces a páginas que promuevan estas teorías de la conspiración no basadas en hechos.

Unas 150.000 cuentas quedarán ocultas en búsquedas y en secciones de tendencias para evitar que sean utilizadas para aumentar la viralidad de ciertos contenidos o para fomentar el acoso online de personas apuntadas por estas teorías.

“Hemos sido claros a la hora de tomar acciones determinantes por comportamientos que pueden causar potencial daño fuera del mundo digital”, indicó Twitter.

Activistas de QAnon han aumentado sus ataques online contra personas o representantes políticos que consideran parte de una campaña secreta para acabar con la presidencia de Trump.

Hace dos años un hombre, que se inspiró en las historias de QAnon, cargado de armas y en un vehículo blindado, bloqueó el paso en la presa Hoover, en el estado de Nevada, por “sentido de patriotismo y para desvelar verdades ocultas”. En febrero se declaró culpable de amenazas terroristas.

A comienzos de año, un joven de 24 años fue acusado de matar al líder del clan mafioso de los Gambino. El acusado ha reiterado que el crimen estuvo motivado por su obsesión con las teorías de QAnon.

