Exrepresentante legal de Odebrecht vuelve a testificar en juicio

SANTO DOMINGO.- El exrepresentante legal de Odebrecht y principal testigo del Ministerio Público contra los acusados de recibir más de 92 millones de dólares en soborno por la constructora, vuelve hoy a testificar en el juicio de fondo.

Tras el revuelo por las declaraciones de Dantas Bezerra de que Ángel Rondón y Conrado Pittaluga canalizaron los sobornos millonarios de Odebrecht a funcionarios y legisladores, el exrepresentantes jurídico de la compañía brasileña continúa este lunes la presentación de su testimonio en contra los acusados.

Los consejos de la defensa de Ángel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga Arzeno y Víctor Díaz Rúa anunciaron aplicarán un contrainterrogatorio al testigo Mauricio Dantas Bezerra, a través del cual pondrán en evidencia falsedades, incongruencias y conclusiones manipuladas que se han difundido a partir de su comparecencia en el caso Odebrecht.

En una declaración conjunta, los juristas que integran las tres barras técnicas de los imputados aseguraron que demolerán no sólo las declaraciones de Dantas Bezerra -quien no califica para ser testigo de los hechos juzgados por cuanto no estuvo presente en ellos- sino también las versiones manipuladas que “manos invisibles” emitieron a los medios de comunicación con el propósito de confundir.

“Ese testigo, que tiene previsto continuar con sus testimonios este lunes, será sometido a una amplia batería de preguntas que romperán el guion con el cual llegó al país para mentir, ofrecer informaciones inexactas y peregrinas, que rayan en el perjurio frente al tribunal”, advirtieron los abogados.