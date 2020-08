Explosión en puerto de Beirut durante el juicio sobre el asesinato del ex ministro Hariri

El CAIRO.- Al menos 63 personas han muerto y unas 3.000 resultaron heridas tras una explosión de grandes proporciones que se produjo el martes en el puerto de Beirut por causas aún bajo investigación, informó a Efe una fuente del Ministerio de Salud.

El suceso de la explosión en Beirut ocurre en el momento en que se realiza el juicio sobre el asesinato del ex ministro Hariri. La causa de las detonaciones no está todavía clara, y no puede atribuirse a motivaciones políticas.

Un portavoz del Ministerio de Salud que pidió el anonimato confirmó telefónicamente a Efe la cifra de muertos y de heridos, que han dejado los hospitales de la capital libanesa llenos de lesionados.

También te puede interesar:

Efectos del coronavirus “se harán sentir en las próximas décadas”, afirma la OMS

La explosión se produjo en horas de la tarde en un almacén con material explosivo tras un incendio por causas que aún se desconocen.

Testigos presenciales indicaron a Efe que hubo rotura de vidrios en viviendas a más de cinco kilómetros de la explosión y que los edificios sufrieron daños de diversa consideración en un radio de más de dos kilómetros.

Imágenes difundidas en las redes sociales mostraron el momento en que se produjo la detonación que provocó una gran nube con forma de hongo elevándose en el cielo y una fuerte onda expansiva que ha afectado a varios barrios de la ciudad y ha provocado daños materiales.

El director de la Seguridad General libanesa, Ibrahim Abbas, afirmó a los medios en una visita al puerto de Beirut que “parece que la explosión ocurrió en un almacén con material altamente explosivo confiscado desde hace años”.

Dramatic video shows a massive explosion near Beirut's port that caused destruction to homes miles away. Dozens have been killed and thousands are believed to be injured, officials say. https://t.co/wOOvmOdkM4 pic.twitter.com/2QxqtTfuQz — CNN (@CNN) August 4, 2020

2750 tons of ammonium nitrate (mostly utilized as a fertilizer) was stored at the Beirut port, ammonium nitrate has an RE factor of 1/0.74 compared to TNT. Meaning the explosion likely had a yield of 2 kilotons TNT equivalent, effectively the yield of a tactical nuclear warhead. pic.twitter.com/HguORaWxOf — Kosmonaut Hegel (@Kosmonaut_Hegel) August 4, 2020

Las autoridades han dado orden de movilizar al Ejército, habilitar las instalaciones hospitalarias para la atención de los heridos y la provisión de refugio a todos aquellos que se han visto desplazados por la deflagración.

El Gobierno libanés declaró un día de luto nacional el miércoles por las víctimas de la explosión y ha anunciado una investigación para que los responsables respondan por el suceso.

Por: Agencia EFE| Noticias SIN