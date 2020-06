Estados electorales clave reprueban manejo de Trump de la pandemia y economía

El sondeo realizado en Florida, Arizona, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin indicó además que el 56 % cree que Trump “no está haciendo lo suficiente para ayudar a los estadounidenses que trabajan para superar la actual recesión económica” y un porcentaje igual que el presidente “no comprende las luchas económicas de los estadounidenses”.

En ese sentido, el 60 % de los encuestados por Change Research cree que elDonald Trump “pone a los ricos y corporaciones primero”.

El sondeo fue realizado en estados considerados clave en las elecciones presidenciales que el próximo 3 de noviembre pueden decidir la permanencia de Trump en la Casa Blanca o darle la victoria al exvicepresidente Joe Biden, virtual nominado demócrata.

La encuesta señala que el promedio de la calificación de aprobación del 45 % obtenido por Trump es “pésimo”, aunque está acorde con la calificaciones que ha mantenido el republicano durante su mandato.

“Los votantes en estados decisivos buscan cada vez más nuevo liderazgo a medida que Donald Trump continúa demostrando que no sabe cómo abordar, y ni siquiera comprende, la gravedad de las crisis de salud, económica y moral que enfrenta el país”, subrayó Change Research en un comunicado.

Indicó que la gran mayoría de los votantes entrevistados considera que Trump “no escuchó la evidencia, restó importancia a la amenaza de COVID-19 y manejó mal la respuesta, lo que costó más vidas y deterioro económico de lo necesario”.

Precisó que la gran mayoría de los encuestados califican negativamente, es decir “no tan bueno-pobre”, el manejo del republicano de la economía, el desempleo y la salud.

De esta forma, el 88 % desaprueba su manejo del desempleo, el 70 % su gestión en cuanto la economía nacional y el costo de vida y el 66 % sus políticas sobre temas sanitarios, considerados por el 81 % el principal problema antes de la pandemia.

Por otro lado, uno de cada tres votantes vive en un hogar que perdió un trabajo por COVID-19, el 46 % vive en uno con ingresos o salarios perdidos debido a la pandemia, y el 49 % expresa serias preocupaciones sobre su capacidad para pagar la comida, la vivienda y elementos esenciales.

Además, el 58 % califica mal la garantía del mandato de Trump en cuanto a que los salarios se mantengan al día con el aumento del costo de vida, el 56 % no cree que ayude a la clase media y el 64 % desaprueba su trabajo en atención médica y costos de medicamentos recetados.

