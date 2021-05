Esta es la red que robaba a beneficiarios de “Quédate en casa”

Por Noticias SIN

La red fue desmontada mediante la Operación Solidaridad, puesta en marcha en San Pedro de Macorís, desde donde el grupo se dedicaba a reclutar comercios con los que realizar los robos.

“El Modus Operandi que utilizaban, era el conseguir distintos números de cedulas, así como también padrones electorales de los partidos y los verificaban en la plataforma digitales de los diferentes programas de ayudas sociales del Gobierno, una vez consultada y validada que la misma se encontraba dentro del programa de ayudas sociales del Gobierno, se convertían en materia Prima y pasaban a formar parte de su Base de Datos Propias para luego robarle su dinero”, indica el reporte de la operación.

Luego de tener su base de datos completada con números y códigos de cédulas, estos procedían en las madrugadas a pasar las cedulas en los Verifon y Aplicación Digital Cátcher Solidaridad. Posteriormente imprimían imprimían los consumos y en la aplicación, esta guarda un registro digital por establecimiento comercial.

Indica el reporte que la banda verificaba en una mascota cada transacción “para tener un control” y luego estos movimientos eran validados entre los miembros de la banda y los dueños de colmados.

“Es un proceso que requiere de dos cómplices, el ciber delincuente y el colmadero. Porque el ciber delincuente no lo puede hacer si no es con el verifone y el colmadero no lo puede hacer si no es con un delincuente. El colmadero o interesado, que no siempre son los dueños sino empleados, le hace una foto a la cedula de la persona y al mes siguiente se lo pasa al delincuente y a la persona le roban el dinero”, dijo a El Informe Digna Reynoso, directora de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).

Los detenidos son Oscar Eduardo Reyna Moreno, Junior Steel Echavarría Días, Alexander Santos Velázquez y Juan Alberto Martínez Ramírez.

El primero de estos, Reyna Moreno, es propietario del establecimiento Plaza Devora y con los delincuentes, según las autoridades, “se pusieron de acuerdo que le prestaría sus herramientas solo por la noche del martes 30 del mes en curso y que debía ser devuelto al otro día en la mañana”.