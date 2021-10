Escándalo en Migración | El Informe Con Alicia Ortega

El Informe. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Esta semana El Informe presenta entrevista a Jesús Manuel Rodríguez Agente Migratorio, quien llego a los estudios del informe a escondidas, luego de haberse refugiado en otro país por temor a su vida, para denunciar irregularidades en la sub dirección de migración de la zona norte e interdicción, explica como proceden con la venta de inmigrantes haitianos, Dionisio Cruz Sub Director de Migración, asegura no descarta el hecho ya que fue informado y por ese motivo se cancelaron personas.

