Encarnación: “Eliminar el bateador designado universal en 2021 me ha perjudicado para un contrato”

Por: Noticias SIN / Color visión

SANTO DOMINGO.- Ya estamos en Febrero y uno de los peloteros con más cuadrangulares en los últimos 6 años en Grandes Ligas no tiene trabajo. Se trata del dominicano Edwin Encarnación quien dice que haber quitado el bateador designado universal le ha perjudicado grandemente para conseguir un nuevo acuerdo con un equipo de las mayores en el 2021.

“Claro que me ha afectado bastante, toda no es nada concreto pero si he sido afectado debido a que hay muchos equipos de Liga Nacional que pudieran haber solicitado de mis servicios” dijo Encarnación a Noticias SIN.

Encarnación toda esta esta a la espera de alguna oferta para poder ayudar a un equipo ofensivamente este año.

Quiero un equipo que me de la oportunidad de jugar todos los días y demostrar lo que yo se puedo hacer agrego Encarnación quien el año pasado tuvo una temporada para el olvido en la MLB vistiendo el uniforme de los Medias Blancas de Chicago, donde bateo para promedio de .157 en 44 juegos, ha seguido entrenando fuertemente en mejorar su figura física y reforzar sus dotes como bateador

Edwin está a 79 cuadrangulares de llegar a la icónica meta de los 500 jonrones, Edwin necesitaría ir a un equipo que le garantice jugar a diario para poder agotar al menos 450 turnos este año.

Los White Sox rechazaron una opción de US$12 millones por Encarnación luego de la campaña, enviando al veterano toletero de regreso al mercado abierto.

Encarnación, tres veces All-Star con los Toronto Blue Jays, posee una línea de bateo de .260 / .350 / .496 con 424 jonrones y 1.261 carreras impulsadas en 16 temporadas de Grandes Ligas divididas entre seis equipos.