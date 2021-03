En Vídeo: Ladrón intenta robar un carro Tesla, pero el ingenio de Elon Musk le gana

El intento de asalto se dio a mano armada en la ciudad de Jacksonville, en el estado de Florida. El delincuente se cansó de intentar abrir la puerta y apoderarse de él, informaron medios locales.

En las cámaras de seguridad del automóvil se puede observar al ladrón acercarse al vehículo con su arma en mano. Apunta al conductor, mientras este esperaba a un compañero en un estacionamiento.

Sin embargo, gracias a que las manijas de las puertas están al ras de la carrocería, este no pudo abrirla al primer intento, dándole los segundos necesarios al propietario para escapar.

“Muy agradecido de estar vivo. Gracias, Elon Musk, tu coche ha contribuido enormemente a salvar mi vida […] ahora tengo un agujero de bala en él, necesito uno a prueba de balas ¿puedo cambiarlo?”, escribió Younce en Twitter.

La historia, que se ha vuelto viral a través de redes sociales, llamó la atención del empresario estadounidense, por lo que los costos de la reparación de los daños causados por el impacto del proyectil correrán por cuenta de la compañía.

Money talks. Let’s flush this guy out. I am going to give an award to someone who directly leads to the arrest of this suspect. #tesla #ElonMusk #model3 #robbery #attemptedmurder #carjacking #assault #gofundme #award #Jacksonville #Survivor #gunshot pic.twitter.com/iB1RCV93IO