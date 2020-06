¿El fin de Silicon Valley? El trabajo remoto amenaza el clúster tecnológico

Hasta hace solo unos meses -antes de la pandemia- tener una oficina y un trabajo en San Francisco, San José o alguna de las poblaciones aledañas era casi un requisito para cualquier empresa tecnológica estadounidense e incluso de otros países, puesto que ello demostraba estatus y abría puertas tanto de talento como financieras.

MAYOR ACCESO AL TALENTO

Precisamente la concentración geográfica de personal cualificado, inversores y otros profesionales especializados en tecnología como abogados o publicistas era uno de los principales reclamos del clúster tecnológico, un argumento que el COVID-19 ha puesto en duda.

“Hasta ahora, si eras un programador muy capacitado pero tu pareja tenía un buen empleo en Chicago y no os queríais trasladar a Silicon Valley, tenías las puertas de Facebook prácticamente cerradas”, explica a Efe Rob Atkinson, fundador y presidente del centro de pensamiento especializado en políticas científicas y tecnológicas Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).

Atkinson lleva años abogando por una mayor distribución geográfica de la industria tecnológica en EE.UU. fuera de los centros tradicionales como Silicon Valley, Seattle y Boston, y ve la tendencia hacia el trabajo remoto como una oportunidad de avanzar en este sentido.

“Sabemos que hay talento tecnológico fuera de estos ‘hubs’ y el empleo remoto abrirá muchas puertas que hasta ahora permanecían cerradas”, indica el investigador.

MENORES COSTES

Permitir a sus empleados trabajar desde casa de forma permanente no solo permitiría el acceso de las firmas tecnológicas a talento fuera de Silicon Valley, sino que además les permitiría rebajar gastos tanto en personal (más competencia entre candidatos y ajustes en base al coste de la vida en cada región) como en inmuebles.

Apple se acaba de gastar 5.000 millones de dólares en su nueva sede de Cupertino; Google, 2.400 millones en sus oficinas en el centro de Nueva York; y Salesforce tiene alquilada la torre más alta de San Francisco.

Poder prescindir de todos estos espacios o, por lo menos, reducir considerablemente sus dimensiones para albergar únicamente operaciones esenciales supondría ahorros multimillonarios cada año para las empresas, especialmente cuando Silicon Valley es una de las zonas con el metro cuadrado más caro de todo EE.UU.

La gran duda respecto al trabajo desde casa y lo que hacía que Facebook fuese hasta hace poco muy reacia a permitirlo entre sus empleados es su efecto sobre la productividad y la creatividad, dos aspectos esenciales para el funcionamiento de una empresa de tecnología.

UNA EXPERIENCIA POSITIVA

“A veces es un poco más difícil mantener la concentración, pero a la vez eso es más aceptable porque se permite trabajar fuera del horario normal”, explica a Efe Brice, diseñador gráfico en una de las mayores firmas tecnológicas con sede en San José, cuyo nombre pide que no se publique por la estricta política que tienen las tecnológicas de impedir a sus empleados hablar con la prensa.

Brice, que lleva trabajando desde casa desde hace unos tres meses, admite que resulta “mucho más difícil” celebrar reuniones online con un número elevado de participantes, pero aun así asegura que la experiencia está siendo “mejor de lo que pensaba” y que no le importaría “seguir trabajando desde casa por mucho tiempo”.

Proud of the decisions we made to prioritize decentralization pre-COVID-19 that are allowing us to continue putting our employees first today. Whether you prefer to work from your kitchen or one of our offices there’s a place for you. #LoveWhereverYouWork https://t.co/6SoX5vrrUv