El caso del actor Armie Hammer: ¿canibalismo con tintes eróticos y libidinosos?

Hammer ha sido acusado de abusos por varias de sus ex novias. Una incluso aseguró que quiso comerse sus costillas.

La vida puede cambiar de un momento a otro drásticamente. Todos sabemos esto, pero realmente lo concientizamos cuando ocurre un hecho que nos cambia drásticamente la rutina. En los últimos años, muchas figuras masculinas de renombre han experimentado ese cambio contundente. Han visto cómo sus carreras y su prestigio quedan atrás debido a acusaciones sobre supuesto abuso sexual que podrían llevarlos incluso a la cárcel. Cada vez se suman más a la lista.

El último en entrar al remolino de los escándalos sexuales fue Armie Hammer a quien hasta hace pocos meses la vida le sonreía. Era un galán de Hollywood con más de una década de carrera en la que había compartido créditos con figuras como Johnny Depp, Felicity Jones, Timothée Chalamet, Amy Adams, Dev Patel, Jake Gyllenhaal. Sin embargo, su vida dio un giro tras la divulgación de unos mensajes catalogados por muchos como crueles, sanguinarios y depravados.

Las acusaciones

Una mujer subió a Instagram una captura de pantalla de sus supuestas conversaciones con el actor de “Call me by your name” en las que este reconocía que era “100% caníbal” y que le encantaba comer carne humana y beber sangre. El mensaje que se le atribuye a Hammer dice: “quiero comerte, nunca antes había admitido esto; le he arrancado el corazón a un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente”. Aunque aún no se ha podido comprobar si actor realmente escribió eso, muchas de sus ex amantes han dicho que él siente una extraña atracción sexual hacia el canibalismo.

Una de ellas es la modelo Paige Lorenze, con la Hammer salió entre agosto y diciembre del año pasado. Lorenze aseguró que Armie Hammer mencionó su afición por el canibalismo “varias veces” durante su noviazgo. En una entrevista concedida a la publicación “Star Magazine” la joven de 22 años señaló que el intérprete “quería encontrar un médico que me quitara las costillas. Me dijo que se pueden quitar las costillas de abajo para poder cocinarlas y comérselas. No paraba de decirme que no las necesitaba”.

La modelo calificó su relación con Hammer como “traumática”. En este sentido, detalló que el intérprete no solo dejó claro que quería devorar parte de su cuerpo, sino que había grabado la letra “A” en su piel con un cuchillo.

Otra ex novia del actor, Courtney Vucekovich, calificó su relación como “emocionalmente abusiva” y aseguró que se encontró sometida a Hammer física y emocionalmente.

Consecuencias

Por supuesto, estas acusaciones han tenido repercusiones en la vida profesional de Hammer. Una de ellas fue su exclusión del reparto de la película que rodaría con Jennifer López en República Dominicana. Al respecto el actor señaló: “No estoy respondiendo a estas mentiras, pero a la luz de los espurios ataques en redes en mi contra, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana”. Hammer también abandonó una serie de Paramount sobre la filmación de El Padrino.