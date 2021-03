Dos heridos en tiroteo de autobús dominicano en Haití

in

POR: CÉSAR MONTESINOS / NOTICIAS SIN

Fond Parisien, Haití.– Un autobús abordado por dominicanos fue tiroteado este miércoles en La Papaya de Fond Parisien, resultando dos personas heridas.

Los pasajeros relataron que fueron abordados por un grupo con armas largas y que estos atravesaron un vehículo en medio de la calle obstaculizando el paso para atacar la guagua.

“Gracias a Dios a Arturo le tiraron como cuatro tiros, pero no le lograron dar, a mí también, pero tampoco me dieron, me rozaron, pero hay un pasajero herido, hay una muchacha que le dieron un tiro en un seno”, dijo una de las pasajeras.

Según nuestro corresponsal César Montesinos, las autoridades policiales de ambo países informaron que profundizan las investigaciones en torno al caso.