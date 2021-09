Director del COE Juan Méndez responde a críticas tras filtrarse video pidiendo amor

Fuente: Noticias SIN

SANTO DOMINGO.-Luego de que se filtrara un video del general del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), pidiendo amor y diciendo que sus labios se ven muy bonitos de color rojo, Juan Manuel Méndez aclaró que lo compartió con su esposa que tiene un salón.

“Me gusta esto, caramba cuál es el problema, yo tengo los labios morados, bromeaba con mi mujer que tiene un salón de belleza, y se fue a otro chat. Algún problema?”, posteó en su cuenta de Instagram.

Video viral, más para abajo el de la aclaratoria

Luego compartió otro video explicando con más detalles a sus seguidores que lo del labio rojo, en ese momento se estaba tomando un jugo de sandía con fresa.

“Se ha hecho un videito viral donde yo digo que estoy en amor, mi esposa tiene un salón de belleza hace 12 años, ella quería recortarme y yo le dije que no, que se dejara de eso, que yo no que estoy en eso, que lo que estoy es en amor, y mandando el video parece ser que lo compartimos con alguien que no le gustó o le gustó mucho el tema del amor”.

Dijo que con respeto al labio rojo en ese momento estaba bebiéndose un jugo de sandía con fresa “y parece que cometí un error de decir labios porque el hombre no tiene labios, tiene bembe”.