Diego el Cigala cantará en mayo e invita Color Visión

El show del cantante se llevará a cabo el venidero 21 de mayo en el Teatro Nacional “Eduardo Brito”

“Todo lo que tengo” es el nombre del espectáculo que el cantautor flamenco contemporáneo Diego el Cigala traerá el próximo 21 de mayo a República Dominicana. La presentación se realizará en el Teatro Nacional “Eduardo Brito”, entre las 7:00 y las 8:30 de la noche, según el calendario de presentaciones publicado en el sitio oficial del cantante.

El concierto del artista español promete ser una velada inolvidable en la que interpretará los temas icónicos de los autores que han influenciado su carrera musical. El ídolo nacido en Madrid, también cantará las canciones que forman parte de su extensa discografía.

Te puede interesar:

Diego El Cigala celebra los 15 años de Lágrimas Negras en Santo Domingo

El concierto “Todo lo que tengo” marca el regreso de Diego el Cigala a la República Dominicana, una tierra a la que adora, con la que está agradecido y a la que considera su segunda tierra, según él mismo ha expresado en múltiples ocasiones. Por eso, se instaló en el país a solo un mes de haber lanzado su disco “Romance de la luna tucumana” y mientras preparaba una nueva producción de flamenco, grabada en directo en Barcelona.

Ahora aceptó la invitación de Color Visión, para volverá a deleitar a su público dominicano con temas clásicos y arraigados en el gusto de la gente como: “Lágrimas negras”, “Corazón loco”, “Se me olvidó que te olvidé”, “Dos gardenias”, “Si tú me dices ven”, “Somos novios” y “El día que me quieras”.

Más de 25 años de éxito

Diego el Cigala se inició en el mundo de la música a temprana edad. Su biografía indica que ganó sus primeros concursos de canto con tan solo 12 años.

En este momento de su vida el cantante cuenta con por lo menos 25 años en el mundo de la música y 12 producciones discográficas. Desde los inicios de su carrera profesional como solista empezó a colaborar con artistas destacados.

También te puede interesar:

Montaner cantará sus mejores canciones en concierto virtual

Entre ellos: Tomatito, Javier Limón, María Dolores Pradera y Diego García entre otros. Además, prestó su voz al personaje de Toy Story 3, Buzz Lightyear durante varias secuencias de la versión en castellano, dándole aires andaluces y flamencos.