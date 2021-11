Día de los Fieles Difuntos: ¿Por qué se celebra el 2 de Noviembre?

El Día de Todos los Muertos, como también se le conoce a cada 2 de noviembre, es una tradición que se vive con mucha devoción en muchos rincones de América Latina y tiene un vínculo directo con la religión y todo lo que históricamente representa la Iglesia Católica, entre sus creyentes.

Esta costumbre religiosa se remonta hasta la existencia de los primeros cristianos, quienes ya hacían una especie de rituales a los que ellos consideraban sus mártires.

Era la época donde los que creían en Cristo sufrían persecuciones que muchas veces terminaban en muertes. Hasta que un buen día la iglesia católica decidió empezar a buscar una fecha común para que los mártires puedan ser venerados.

