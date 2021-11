Día de la No Violencia: Homenajean a las Hermanas Mirabal

“Evidentemente falta mucho por recorrer en materia de hacer efectiva ese ejercicio que se garantice la vida y la integridad a las mujeres dominicanas”, expresó.

Today in herstory: NOV.25, 1960 – Mirabal sisters and activists were executed by the Trujillo dictatorship in the Dominican Republic. Decades after, the UN designated Nov. 25 as the International Day for the Elimination of Violence Against Women (#IDEVAW)#BreakTheSilence #tbt pic.twitter.com/XtMMgiZV9v