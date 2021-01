Danilo Medina afirma “las condiciones están dadas para que volvamos”

in

SANTO DOMINGO.- En un audio filtrado este viernes se escucha, supuestamente, al expresidente Danilo Medina afirmar que cuando la gestión de Luis Abinader se desgaste el país volverá a la última experiencia que conoce: los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que él encabezó durante ocho años.

«Aquí están dadas las condiciones para que nosotros volvamos, no se lleven de ese sueño y esa quimera que le venden de que ‘al PLD lo destruimos antes de febrero y en febrero nosotros seremos la segunda opción para competir por el poder’ porque eso no va a ocurrir», se escucha decir en el audio atribuido al exmandatario.

En la grabación se escucha a la voz decir que «cuando la gente vea que se equivocó, va a comparar con lo que perdió. Y en esa comparación no hay otra decisión, y yo estoy convencido, que no sea acudir a nosotros».

Hasta el momento se desconoce la autenticidad del audio, el escenario en que se habría grabado el pronunciamiento y el escenario en que habría ocurrido.

Si nosotros con estas sancadillas que queremos ponerle a todo el mundo y quítate tú pa’ ponerme yo es que vamos a tratar de que el partido retorne, no va a retornar. Aquí están dadas las condiciones para que nosotros volvamos, no se lleven de ese sueño y esa quimera que le venden de que ‘al PLD lo destruimos antes de febrero y en febrero nosotros seremos la segunda opción para competir por el poder’ porque eso no va a ocurrir».

«Cuando venga el desgaste natural que vendrá de esta gestión, decía Juan Bosch que el cerebro del ser humano recurre a la última experiencia»

Dijo que los gobiernos del PLD son esa última experiencia y que esta solo no se toma en cuenta cuando fue negativa

«yo dudo mucho que cualquier comparación que se haga con el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando la gente vea que se equivocó, va a comparar con lo que perdió. Y en esa comparación no hay otra decisión, y yo estoy convencido, que no sea acudir a nosotros».