¿Cuánto sabes de cultura general?

Prueba tus conocimientos, diviértete, aprende algo nuevo y motívate a ser más culto cada día

Una persona culta es aquella que domina los temas más relevantes de la vida, el arte, la ciencia, la historia, etc. No tiene que ser experta en todo eso, pues no es humanamente posible conocerlo todo.

Pero, por ejemplo, si alguien te habla en una reunión social acerca de la obra de Picasso, sería muy adecuado, que al menos sepas quién era el personaje. O si alguien opinara sobre los motivos de la guerra entre Rusia y Ucrania, pudieras tener una opinión al respecto .

Una conversación interesante lo es, en gran medida, debido a que las personas tienen cultura general, es decir,pueden hablar de diversos temas y perspectivas que compartir. De lo contrario, no pasará de ser una conversa superficial.

Responder preguntas de cultura general es una forma de poner a prueba tus conocimientos, también es un método para entretenerte con tus amigos y ocupar el tiempo divirtiéndote ,aprendiendo y generando las ganas de cada día, saber más.

A continuación compartimos este test para aportar un granito de arena a tu cultura general. Disfrútalo y si te gusta, compártelo.

