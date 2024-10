Tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas siguen siendo los grandes desafíos de nuestras autoridades

El tráfico ilícito de migrantes consiste en la facilitación de entrada ilegal de personas en un Estado Parte, del cual estas personas no son nacionales ni residentes, con el propósito de obtener beneficios económicos o materiales

Por: Carmen Herrera

Las características claves del tráfico ilícito de personas incluyen su consentimiento, el propósito, siempre es mover la persona a través de una frontera, sin que esto implique una explotación ya en su destino final. Ahora bien, estamos acostumbrados a observar reportes y denuncias de la explotación o abusos durante el proceso de tráfico.



Trata de personas

La trata de personas es un delito de explotación que no necesariamente involucra el cruce de

fronteras; implica el reclutamiento, transporte, transferencia, retención o recepción de personas

con el objetivo de explotarlas. Las formas más comunes de explotación incluyen trabajo forzado,

explotación sexual, servidumbre doméstica y explotación infantil. Dentro de las características

claves de la trata de personas encontramos, engaño, coacción o violencia. Las víctimas suelen

ser engañadas, amenazadas o coaccionadas para realizar trabajos o servicios en contra de su

voluntad.

El Propósito u objetivo de la trata es la explotación continua de las víctimas

Esto puede ocurrir tanto dentro de un país como en el extranjero. La explotación puede ocurrir

en cualquier lugar, no siempre implica el cruce de fronteras, puede ser temporal o convertirse en

duradera, el componente principal de la trata de personas es la explotación de las víctimas, ya sea

para fines sexuales, laborales o de otra índole.

La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son problemáticas globales que

repercuten de manera peligrosa en la estructura social y la seguridad de las naciones. Esta

problemática afecta a miles de personas alrededor del mundo, y nuestra República Dominicana

no es la excepción.

La trata de personas implica la explotación de individuos a través de engaños, coerción o abuso

de poder con el objetivo de explotarlos. Esto puede manifestarse en varias formas, como la

explotación sexual, el trabajo forzado y la servidumbre por deudas. En nuestro país, estas

situaciones han dado lugar a la implementación de políticas y leyes específicas en un esfuerzo

por combatir estos delitos. Entre estas normativas se destaca la Ley No. 137-03 promulgada en

fecha 07 de agosto del año 2003, que establece un marco legal para combatir el tráfico ilícito de

migrantes y la trata de personas.

La precitada Ley surgió en un contexto donde la República Dominicana enfrentaba un

incremento en los casos de tráfico y trata de personas, muchas veces vinculados a redes

criminales que se aprovechaban de la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales,

especialmente mujeres, niños y adolescentes. Esta ley se convirtió en un pilar fundamental para

establecer las bases de la protección de los derechos humanos frente a estas violaciones, en la

búsqueda de frenar una problemática que afecta a miles de personas tanto dentro del país como

en su interacción con otros países.

El objetivo principal de la ley es prevenir y sancionar el tráfico ilícito y la trata de personas,

anhelando crear un ambiente más seguro y humano para aquellos que viven en la vulnerabilidad.

Desde su entrada en vigor, la citada Ley ha propiciado la creación de varios mecanismos de

respuesta, incluyendo la promoción de campaña de concienciación, la mejora en los protocolos

de atención a víctimas y un esfuerzo por fortalecer la implementación y seguimiento de la

indicada Ley 137-07.

Modificaciones a la Ley 137-03

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley con la intención de

modificar el artículo 3 de la Ley No. 137-03 1 . Esta modificación buscar fortalecer la capacidad

del Estado para proteger a los niños, niñas y adolescentes que sean víctimas de estas prácticas

delictivas. La importancia de estas modificaciones radica en la necesidad de establecer

protocolos más eficientes para la identificación y rescate de víctimas, considerando que los

menores de edad son especialmente vulnerables a ser objeto de trata y tráfico.

El nuevo enfoque busca un régimen de consecuencias más enérgico con la mirada en el

incremento de las sanciones y mejorar los mecanismos de protección, proporcionando a las

autoridades herramientas más efectivas para actuar en situaciones de alerta. Al enmarcar la

protección de la niñez y la adolescencia como un eje central de la lucha contra la trata de

personas; el proyecto se alinea con los estándares internacionales, sobre derechos humanos,

convenios de los cuales de los cuales somos signatarios.

El gobierno ha divulgado, ¨que no aceptará ningún acuerdo o norma que nos convierta en

receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití. La razón es

simple: como país de recursos limitados el suministro de servicios públicos a la población

migrante irregular impacta negativamente las políticas sociales dirigidas a los ciudadanos

dominicanos.¨ Esto debe mantenerse firme, por tanto nos declaramos vigilantes sobre la

suerte del referido proyecto.

Sanciones estipuladas en la Ley 137-03

Esta ley establece sanciones para aquellos que incurren en el tráfico ilícito de personas. En

particular, el artículo 3 estipula que las personas que se dediquen a estas actividades ilícitas

pueden enfrentarse a penas de 15 a 20 años de prisión, además de multas que equivalen hasta 175 salarios mínimos 2 . Estas sanciones reflejan la gravedad de las violaciones de derechos que

contempla la norma, y buscan disuadir a los potenciales infractores al exponer las serias

consecuencias legales de sus actos.

La aplicación de sanciones es vital no solo para el castigo de los infractores, sino también para la

construcción de un marco disuasorio que proteja a las poblaciones vulnerables. Sin embargo, la

efectividad de estas sanciones dependen en gran medida de la capacidad del sistema judicial y

penitenciario para ejecutarlas adecuadamente, así como de la voluntad política para priorizar

esta lucha, y sobre todo del sentido de nacionalidad que tengan nuestras autoridades fronterizas,

ya que la corrupción fronteriza es endémica, difícil de detener, por los fuertes vínculos de

complicidad que la rodean.

Consecuencias económicas para las personas morales

Asimismo, el artículo 4 de la ley establece que las personas morales serán responsables de dichas

prácticas si sus órganos de gestión, administración o control participan en ellas. Esta inclusión ha

sido muy oportuna, ya que reconoce que muchas veces estas actividades ilícitas son perpetradas

mediante redes organizadas que operan de forma estructural y no solo individual. Así, las

personas morales pueden enfrentarse a multas ascendentes hasta cinco veces la cantidad

prevista para las personas físicas, lo que representa una herramienta poderosa para

desincentivar la complicidad entre entidades comerciales y personas físicas dedicadas al

tráfico ilícito de seres humanos.

Las autoridades se esfuerzan en frenar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes,

en ese sentido el prestigioso medio de comunicación, EL NUEVO DIARIO, publicó el pasado

miércoles 16, la firma de un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Relaciones

Exteriores (MIREX), y la Policía Nacional 3 , el indicado acuerdo permite la interoperabilidad de

las instituciones en materia de seguimiento e investigación de las denuncias de casos de trata

de personas y tráfico ilícito de migrantes en República Dominicana, y en el extranjero para

casos que involucren a dominicanas y dominicanos.

Estadísticas sobre los escasos expedientes concluidos en los tribunales de la República

Dominicana (2022-2023), relativo al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Recientemente, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) arrojó datos relevantes que ilustran la

realidad de estos delitos en el país. Según las estadísticas, en el año 2022 se reportaron un total

de 15 casos concluidos en los tribunales, desglosados en 7 casos de tráfico ilícito de migrantes,

5 de trata de personas con fines de explotación sexual y 3 de proxenetismo. En el año 2023, la

situación se mantuvo similar, con 15 casos en total, destacándose 9 de tráfico ilícito de

migrantes, 2 de trata de personas con fines de explotación sexual, 1 caso de trata de personas con fines de explotación sexual comercial y 3 de proxenetismo .

Estos datos no solo reflejan la persistencia de estos delitos en nuestro país, sino que también

exponen la complejidad de la situación relacionada con los transportistas y los organizadores de viajes irregulares. El tráfico ilícito de migrantes está frecuentemente vinculado a redes de

transporte que facilitan el movimiento de personas a través de rutas peligrosas poniendo en

riesgo las vidas de los migrantes. De acuerdo a las precitas estadísticas es notario el mínimo

de casos que son judicializados y concluidos en el país, por lo que se impone mayor esfuerzo

de todos los actores del sistema.

El análisis de los pocos casos concluidos revela que, a pesar de los esfuerzos por aplicar la Ley

No. 137-03, la amplia pobreza y falta de oportunidades en diversas comunidades sigue

impulsando a las personas a recurrir a métodos irregulares para migrar, lo que las deja expuestas

a riesgos significativos. Estos viajes irregulares pueden conllevar a situaciones de explotación y

abuso, donde los migrantes son tratados como mercancías en lugar de seres humanos. La amplia

gama de delitos, desde el tráfico ilícito hasta la trata de personas, pone de manifiesto la necesidad

de adoptar medidas y mecanismos más contundentes para detener la inmigración irregular, y por

consiguiente estaríamos protegiendo los migrantes, pues su necesidad de cambios no les permite

observar el elevado riesgo al que se exponen, ante la falta de protección de su país de origen, en

los casos como el de Haití, ya que sus ciudadanos ni siquiera son provistos de sus documentos de

identidad.

¿Cómo podríamos ver los resultados de esta Ley 137-03?

El primer paso sería iniciar los sometimientos formales a la acción de la justicia, judicializando

cada caso, previo a establecer controles efectivos, donde las autoridades fronterizas sean

rotadas de manera constante, implementando además campañas de concientización al respecto,

a fin de que los transportistas, agricultores, empresarios, patronos y todas las familias se

informen de las consecuencias judiciales que conllevaría traficar o emplear expatriados

irregulares.

Se impone la atención del régimen de consecuencias, y seguimiento a la aplicación del debido

proceso de ley. Debemos exigir de las autoridades la vigilancia oportuna de los transportistas,

las organizaciones y grupo de personas que violan las leyes, los cuales se constituyen en

asociación de malhechores, siendo los primeros infractores de nuestras leyes, de no hacerlo no

lograremos detener la inmigración irregular y la trata de personas hacia la República

Dominicana.

Los transportistas y grupos que facilitan la inmigración irregular, al actual sin temor a represalias

legales, no solo socavan las normativas vigentes, sino que además refuerzan redes criminales que

pueden extenderse más allá de la simple cuestión migratoria. Esto es preocupante, ya que estas

asociaciones criminales no solo afectan la seguridad, el orden público, turismo y las inversiones

extranjeras sino que también atentan contra las vidas de los migrantes.

Es necesario reconocer la importancia de consolidar los esfuerzos en la lucha contra la trata

de persona y el tráfico ilícito de estas. Esta ley representa un paso significativo hacia la

protección de las víctimas y la persecución de los criminales. Sin embargo, su efectividad

depende no solo de la implementación adecuada y rigurosa de sus disposiciones, sino de un

enfoque integral que involucre gran parte de la sociedad. La educación, la sensibilización y la

cooperación entre diferentes sectores son imprescindibles para crear un entorno más seguro y

consciente.

De igual manera, es determinante que se continúe trabajando en la capacitación de las fuerzas del

orden, así como en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la protección de los

derechos humanos. La trata y el tráfico ilícito de personas son problemas que requieren una

respuesta multidimensional. Al arrojar luz sobre estas prácticas humanas, fomentamos la

solidaridad y la empatía, construyendo un futuro en el que cada individuo sea respetado y

protegido. Por lo tanto, el compromiso de todos y todas es esencial para erradicar estas

violaciones y garantizar un entorno donde prevalezca la dignidad y la libertad de todas las

personas, siempre bajo el marco de respeto a las normas legales.

