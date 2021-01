«Contrario a lo que aseguran gremios, sí hay camas disponibles»

in

SANTO DOMINGO.- El ministerio de Salud Pública informó que si hay disponibilidad de camas, y no como aseguran los gremios de salud que son falsos los datos que ofrecen las autoridades sobre la situación.

«Una cosa es que en algún lugar la disponibilidad de camas en algún momento esté completamente llena y otra cosa es que no haya disponibilidad de camas. Este es una situación que hay que manejarla en este sentido», manifestó la viceministra de Salud, Ivelisse Acosta.

Acosta dijo que el trabajo desde la autoridad sanitaria en todos los niveles es poder tener disponibilidad de camas, «que la persona tenga preferencia en un centro de salud y que se quede esperando camas en ese centro es una cosa, ahora a nosotros nos corresponde es tener camas disponibles, y si hay camas disponibles».

Tras el récord de infectados de COVID-19 reportados este lunes cuando en solo 24 horas se registraron más de 2 mil casos de la enfermedad, el secretario general del Sindicato Nacional Trabajadores de Enfermería, advirtió que el país está en la entrada de la segunda ola de contagios del COVID-19.

Boletín Especial Epidemiológico #293 • Enfermedad por #coronavirusrd (COVID-19). 05/01/2021 pic.twitter.com/B1O7B0ttN9 — Salud Pública RD (@SaludPublicaRD) January 6, 2021

Este martes, Julio César García aseguró que en el país hay un colapso en el sistema hospitalario y denunció que son falsos los datos que ofrecen las autoridades de salud con respecto al número de camas disponibles.

Sinatrae dijo que los datos eran falsos

El secretario de Sinatrae dijo que el Gobierno está contando camas de hospitales que no tienen pacientes con COVID-19.

“Por ejemplo, si a ustedes hoy les dejaran entrar las cámaras al hospital Marcelino Vélez Santana, si le permitieran entrar al Moscoso Puello, si le permitieran entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Policía Nacional, se darían cuenta que no hay camas”.

Dijo que en el caso del Marcelino Velez Santana hay dos áreas: una con 22 camas ocupadas en su totalidad, otra con 28 llenas, mientras que la Unidad de Cuidados Intensivos que dispone de 8 camas también está ocupada en un 100 por ciento.

“Ahí hay un 100 por ciento de ocupación. No hay una sola cama disponible, ahora cuando quieren contar la totalidad de las camas del país te están contando las del Seibo, que casi no hay, las de Hato Mayor, las de La Romana, las de Higuey, entonces las autoridades hacen mal diciendo que tienen disponibilidad de camas porque entonces la gente cree que no hay tanto contagios”.