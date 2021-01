Sinatrae asegura que datos sobre «camas disponibles» son falsos

in

SANTO DOMINGO.- El secretario general del Sindicato Nacional Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), Julio César García, advirtió que el país está en la entrada de la segunda ola de contagios del Covid-19, ante el récord de infectados de Coronavirus reportados con un registro de más de 2 mil casos de la enfermedad en solo 24 horas.

García aseguró que en el país hay un colapso en el sistema hospitalario y denunció que son falsos los datos que ofrecen las autoridades de salud con respecto al número de camas disponibles.

El secretario de Sinatrae dijo que el Gobierno está contando camas de hospitales que no tienen pacientes con Covid-19.

«Por ejemplo, si a ustedes hoy les dejaran entrar las cámaras al hospital Marcelino Vélez Santana, si le permitieran entrar al Moscoso Puello, si le permitieran entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Policía Nacional, se darían cuenta que no hay camas», indicó.

Dijo que en el caso del Marcelino Vélez Santana hay dos áreas: una con 22 camas ocupadas en su totalidad, otra con 28 llenas, mientras que la Unidad de Cuidados Intensivos que dispone de 8 camas también está ocupada en un 100 por ciento.

«No una sola cama disponible»

«Ahí hay un 100 por ciento de ocupación, no hay una sola cama disponible, ahora cuando quieren contar la totalidad de las camas del país te están contando las del Seibo, que casi no hay, las de Hato Mayor, las de La Romana, las de Higuey, entonces las autoridades hacen mal diciendo que tienen disponibilidad de camas porque entonces la gente cree que no hay tanto contagios».

García Cruceta, se quejó también de que las autoridades no han ofrecido unas declaraciones claras acerca de la vacuna AstraZeneca que comenzarán a aplicar en el país en los próximos meses para enfrentar el avance de la pandemia en el país.

«Es una vacuna que como ya dijo el Colegio Médico, han dicho varios expertos internacionales, esa vacuna de Zeneca no está comprobada de su efectividad y ha dado bastante de que hablar», puntualizó.

También te puede interesar:

Centros de corrección y rehabilitación refuerzan medidas por rebrote de Covid-19

En ese sentido informó que el Comité Ejecutivo de ese gremio se reunirá la tarde de este lunes para decidir si aceptan o no que el personal de salud sea uno de los primeros en vacunarse tal y como anunció el Gobierno.

«No vamos a aceptar inventos con nuestros afiliados con vacunas que no están comprobadas que tienen efectividad».

Denuncia al Servicio Nacional de Salud

El representante del sector de enfermería denunció también que el Servicio Nacional de Salud (SNS) pretende trasladar a 35 enfermeras del Hospital Luis Eduardo Aybar que prestan servicio a pacientes con COVID-19 para enviarlas al Marcelino Vélez Santana.

Dijo que «en vez de nombrar a las enfermeras que deben nombrar para hacerle frente a esta pandemia lo que se quiere es simplemente con la misma que están, querer resolver el problema con lo cual la situación se agrava».

Señaló que ante la situación que vive el país con los casos del virus debieron ser nombradas más 3 mil 500 enfermeras y enfermeros en los hospitales a nivel nacional.

“Porque la que actualmente están laborando están cansadas, están agobiadas y muchas de ellas se están infectando como consecuencia de que nueva vez vuelve la escasez de equipos de protección personal necesario para poder enfrentar la pandemia», mencionó.