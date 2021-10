Conoce a Pochi Vegana, la cerdita que vive entre perritos

Patricia Chirinos / Color Visión

La Pochi Vegana es una cerdita muy particular que se ha robado las miradas de sus vecinos, y ahora, de miles de internautas.

La cerdita vive entre sus amigos los perritos del vecindario, lo cual es sorprende en redes sociales porque llega a comportarse como ellos. Su dueña decidió hacerla parte de su familia y acá te contamos la razón.

“Pochi llegó de sorpresa, la verdad no sabía lo que era tener un cerdito en casa. Tengo un apartamento amplio con tercer piso… fui a visitar a un amigo que tiene a la mamá y a la papá y como me vio me dio bajita de ánimo, me dijo: ‘mira lo que tengo para vos’ y me dio a Pochi”, cuenta su dueña Julieta.

Luego llegó Cuba, otra cerdita y complementó el equipo de mascotas de Julieta. Ellas viven entre perritos y los otros animales del vecindario. Sus locos comportamientos se han vuelto virales.

Mira su historia.

¿Adoptarías un cerdito de mascota?