¡Conmovedor! Abuelo y nieta se gradúan al mismo tiempo en la universidad

Por: Natalia Sifontes / Color Visión

Hace unos años un dúo abuelo-nieta de Texas (USA) se habían hecho virales por ser compañeros de clases y hoy protagonizan nuevamente las noticias pues por fin lograron su objetivo, ¡se graduaron!

René Neira de 87 años obtuvo su Licenciatura en economía mientras que su nieta Melanie Salazar de 23 años, obtuvo la Licenciatura en comunicaciones

La joven llevó a su abuelo a la ceremonia de graduación donde recibieron una ola de elogios y amor, y ambos lucían radiantes, felices y maravillosos con su toga y birrete

La Universidad de Texas en San Antonio tuiteo sobre el acto y publicó una tierna foto de ambos que tituló “metas familiares”

René había asistido a la universidad en la década de los 50 pero abandonó los estudios luego de conocer a su esposa y decidir formar una familia. Tiempo después que su mujer falleciera en 2009, decidió retomar su educación a tiempo completo

¿Qué opinan de esta inspiradora historia?

ICYMI: Something very special happened this weekend at #UTSA Commencement: Rene Neira, 87, crossed the stage with his granddaughter, Melanie Salazar. She received her B.A. in Comms. He will earn his B.A. in Economics. Family goals!



#UTSAGrad21 @UTSAHC @UTSACOLFA @UTSABusiness pic.twitter.com/jSsUSeyR4F