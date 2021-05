Cestur debería ser dirigido por un policía y no por un militar, dice Taveras

in

SANTO DOMINGO.- El exgeneral Juan Tomás Taveras, dijo que “no entiende” por qué todavía el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) sigue nombrando militares, cuando de acuerdo a la ley orgánica de la Policía Nacional fue derogado el Cestur e incorporado el Politur.

“No entiendo porque razón todavía siguen designando a un militar cuando de acuerdo a la ley orgánica de la Policía fue derogado el Cestur y reincorporado la Politur bajo el control administrativo dirección y gerencial de la Policía Nacional”, manifestó.

Añadió que en el Cestur volvieron a nombrar a un coronel de las Fuerzas Armadas, cuando según él (exgeneral) es contrario a la ley y la institucionalidad.

“Esas cosas yo no las entiendo, que interés hay ahí que nombraron de nuevo a un militar, esas cosas yo no las entiendo, no las puedo entender realmente”, expresó.

Dice que las designaciones deben realizarse “simplemente” respetando la ley.

Sostuvo que “debe ser el ministro de Interior y Policía o el director general de la Policía Nacional, que debe designar un coronel o un general de la Policía en ese puesto y que conozca del área de la seguridad turística”.