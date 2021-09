Cecilia García nos presenta su primer concierto | Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

La artista más completa de República Dominicana, es Cecilia García. Si pensamos en actuación, humor, canto, producción de televisión y de espectáculos, en cada una de ellas brilla por tu talento y originalidad.

Aunque su sello personal y su carrera artística es un referente para las generaciones actuales, García considera que cada chica dentro de los medios debe ser como es, sin intentar imitar a nadie; indudablemente ejerciendo el respeto, la calidad, la moral, el profesionalismo y la puntualidad.

Esta artista polifacética, alcanzó gran popularidad con el humor, sin que ello fuese una limitante; pues ha podido desarrollar con éxito otras facetas, entre ellas la actuación, la imitación y el canto. Con todas ellas, hace un trabajo espléndido y muestra comodidad en todas.

Siempre hemos visto a una Cecilia muy versátil, haciendo personajes divertidos como “Altagracia” o “Aridia”; pero también podemos ver a una Cecilia en papeles dramáticos, cargados de emocionalidad. Ese balance se logra con profesionalismo, y al respecto, la misma artista comenta “eso se logra preparando un personaje, un personaje no es solo aprenderse un texto, porque si no desarrollas el personaje dentro, entonces sólo estarás detrás del decorado con una buena memoria, y eso no es actuar.”

Hablando específicamente del canto, García deleitará al público este 1ro de octubre, donde todos podrán disfrutar de su calidad vocal, y su exquisita interpretación de éxitos populares, de clásicos que marcaron generaciones. Canciones como “Te extraño”, “Mediterráneo” e “Inolvidable” serán parte del repertorio de García. Se trata de un concierto que cuenta con la colaboración de Gustavo Rodríguez como director musical y arreglista, y la presencia de la sinfónica del Teatro Nacional a través de 40 músicos. “La música va a estar bellísima, interpretada por mí con mucho cariño y emoción, ese día vamos a experimentar muchas sensaciones, todos nosotros” expresó García.

Las preferencias musicales de García no son populares, sin embargo, eso no la hace una cantante desactualizada. Y al respecto del auge del género urbano, la polifacética artista, entiende que la música urbana tiene su razón y motivo de ser, desenvolviéndose como la voz de la sociedad con composiciones directas y de reclamo; sin embargo, desestima el usar el género para simplemente montarse en la ola, buscar fama y dinero sin ofrecer algo de calidad.

En relación con vinculación a cargos públicos y nombramientos, específicamente en lo que se dijo de que García sería la directora del Teatro Nacional, la misma artista comenta “es verdad, a mí me ofrecieron el cargo, y al principio dije que sí; pero empecé a darme cuenta que hacía mucho más fuera del teatro que dentro. Las relaciones públicas que haga a través de mis obras y mi cultura hacen más que tener un nombramiento”. Al respecto, García comenta que lo beneficioso de tener un presidente que se interesa en escuchar, analizar y estar al tanto de todo, es que puedes decirle que no, explicando las razones.

“Yo seguiré siendo la misma artista, trabajando para mi teatro, vendiendo ideas bellísimas que hemos traído para el teatro, sin tener que estar allí” aseguró.