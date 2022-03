Énfasis. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Yo nunca me creí tan famoso hasta ahora, cuando fui a Miami, me conseguí con personas que no eran dominicanos, jóvenes venezolanos, puertorriqueños querían honrarme, expresó Carlos Alfredo Fatule, merenguero, en Énfasis por Color Visión y agregó que “algo que nunca le di mente ni a la fama ni a la fortuna”.