Énfasis. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Servirle a Dios era renunciar a muchas cosas, fama, dinero y mujeres. Los miedos me hacían ver que Dios me estaba llamando pero yo no quería, expresó el reconvertido Héctor Delgado Ex “El Father”, en Énfasis por Color Visión.