Candy Flow: El premio Soberano solo nomina a los ricos | Es Temprano Todavía

in

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

Candy Marte, mejor conocida como Candy Flow, muestra que el empoderamiento y la versatilidad son parte vital de las mujeres de hoy.

Candy Flow es empresaria, influencer, actriz, cantante y motivadora, una mujer autentica que no teme mostrar su arrolladora personalidad. Abanderada de la libertad de expresión y la apertura de mente, defiende la libertad de ser como cada quien desee.

Seguida por miles en redes sociales, reconoce la importancia de trabajar con estrategia “lo que pasa con las redes es que tienen un sistema, y cuando te ven bajo y no te muestras entonces como que no te da un seguimiento. El morbo de ahora es mostrar, decirle a la gente que vas a hacer o lo que te vas a poner, así la gente te da un seguimiento más rápido” añadió.

Candy polifacética

Esta artista dominicana es propietaria de un salón de belleza llamado “El salón de Candy” que muestra la particularidad y esencia de la artista. Cuenta también con una línea de cosméticos y productos para la piel, comercializados con el nombre de “Candyfbeauty”.

Actualmente es cantante, afición que posee desde siempre. Al respecto comenta “no había tenido la oportunidad de dar con las personas que me hicieran la producción de la canción que yo quería y en el tiempo de pandemia me metí en el estudio e hicimos 9 canciones”, entre ellas se encuentra el éxito “Suansonfon”.

También te puede interesar:

Ana Carmen León se mide a ciegas para adivinar los ingredientes del mofongo | Es Temprano Todavía

Al respecto de la situación actual con la música dominicana y los temas tan fuertes que están siendo comercializados, Candy Flow sostiene “yo no soy quien para criticar el trabajo y las canciones de otras personas, yo creo que si hay temas muy fuertes que no se escuchan ni se proyectan bien, pero en realidad yo estoy es enfocada en hacer otro tipo de cosas, más bonitas. Pero no juzgo, la mente es libre”.

Candy Flow y sus reconocimientos

Aunque asegura no estar nominada a Premio Soberano, y afirma que al pobre no lo nominan sino a aquel que paga su premio; la artista ha sido reconocida internacionalmente en Estados Unidos, proyectada en las famosas pantallas de Times Square en New York como personalidad dominicana destacada por sus logros.