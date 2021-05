Ana Carmen León se mide a ciegas para adivinar los ingredientes del mofongo | Es Temprano Todavía

Es Temprano Todavía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

La bella presentadora venezolana Ana Carmen León llego a República Dominicana para quedarse. Y es que tras 12 años de estadía en nuestro país, ha mostrado su calidad artística y talento.

A pesar de amar RD, León visita frecuentemente Venezuela, donde están sus padres, para apoyar en un asunto familiar; y estuvo un tiempo en Miami donde se encuentran sus hermanos.

En el país ha sido partícipe de diversas producciones televisivas y cinematográficas, destacando de estas últimas la película “Pulso”, donde pudo verse a la venezolana en escenas eróticas con el escritor y también protagonista Alfonso Rodríguez.

También te puede interesar:

Maestro Ramón Orlando deleita al tocar el piano en Es Temprano Todavía

Dentro de los innumerables planes de la presentadora, se encuentra el estreno de la película “Superfamilia” filmada en 2020 bajo la dirección de Roberto Ángel Salcedo. Esta comedia tiene más de 12 meses de espera para ser estrenada a causa de la pandemia, y en palabras de León “esperamos que se pueda estrenar este año, porque yo tuve la oportunidad de verla, y es una comedia muy bonita” añadió.

Destaca también que la bella presentadora se encuentra actualmente soltera, luego de romper con quien fuera su pareja por 12 años. León no menciono el nombre de su ex pareja, pero por mucho tiempo se le vínculo con el actor venezolano Hugo Vásquez. Al respecto menciona “se sufre por amor, eso es parte del proceso, de vivir el duelo con ese amargue que es sabroso también; eso lleva su tiempo, como unos 4 meses”. Por otra parte, la presentadora comenta con picardía que “no porque no tenga novio, o no exhiba, significa que este sola. Estoy empezando a probar el sazón dominicano”.