Camarera viral por negarse a atender al actor Adam Sandler

Una camarera de la cadena de restaurantes IHOP, en Nueva York, no se imaginó la oportunidad que perdió de tomarse una selfie con el actor, Adam Sandler, cuando llegó con su hija al lugar para comer.

Cientos de personas se morirían por tener delante al reconocido comediante y al menos tomar su orden, si es un restaurante. Sin embargo, la camarera, Dayanna Rodas, no pudo distinguir a Sandler por la mascarilla y le dijo “debes esperar un buen rato para sentarte.

La situación fue captada en vídeo y se ha viralizado en redes sociales. El clip muestra el momento en que la muchacha trata a la estrella como a cualquier cliente.

El actor se marchó y cuando la chica se dio cuenta solo se le ocurrió decir: “¡Vuelva, por favor!

No me di cuenta de que era Adam Sandler y le dije que había que esperar 30 minutos y él, claro, se fue porque no iba a esperar ese tiempo”, lamentó Dayanna en una publicación de TikTok.

Más tarde, un agente del artista confirmó que el hombre que aparece en el video vestido con una sudadera roja y pantalones cortos es Sandler, reseña NBC News.

Por su parte, el restaurante lamentó no haber podido atender al conocido actor en ese caso en particular, pero desean que regrese. “¡Esperamos poder servirle en su próxima visita!”, indicaron.

Miles de usuarios en redes sociales valoraron la actitud de Sandler, que en ningún momento se aprovechó de su estatus de celebridad para conseguir una mesa.